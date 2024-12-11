Укусившая полицейского россиянка призналась, что не помнит своих выходок

Прокуратура Владимирской области направила в суд обвинительное заключение в отношении 32-летней жительницы областного центра, которая напала на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 15 июня в городе Радужный. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в подъезде одного из жилых домов. На место прибыли сотрудники МВД, которые забрали дебоширку в участок. Когда инспектор составлял на нарушительницу административный протокол, та, выражая недовольство, дважды ударила правоохранителя ногой в бедро, укусила его, а затем ударила ладонью по лицу.

В последствии женщина призналась в содеянном, при этом пояснила, что не помнит всех обстоятельств случившегося из-за опьянения.

Дело дебоширки рассмотрит Собинский городской суд. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге женщина укусила инспектора ДПС при задержании.