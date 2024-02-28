Россиянка укусила полицейского, протестуя из-за наручников

В Петербурге задержание жительницы Владимирской области закончилось для нее уголовным делом за нападение на полицейского. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Пятилеток. Инспекторы ДПС получили сообщение о том, что пьяный водитель заблокировал проезд во дворе и выехали на вызов.

На месте они попытались одеть на женщину наручники, но россиянка укусила представителей власти. После этого жительница Владимирской области начала царапаться, толкаться и обещать проблемы всем окружающим.

«Рассказывала о брате, который работает в полиции. Но чуть позже сообщила, что у ее брата проблемы с запрещенными веществами», – сообщается в публикации.

На женщину составили административный протокол, машину поместили на стоянку. В отношении россиянки возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в ХМАО мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за нападение на полицейского.