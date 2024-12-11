Переодетый в девушку чебоксарец обокрал мужчину после свидания

В Чебоксарах местный житель, переодетый в девушку, обокрал 50-летнего мужчину после свидания. Об этом сообщает УМВД России по городу.

По информации ведомства, мужчина познакомился в одном из заведений с девушкой, а затем они вместе поехали в съемную квартиру для дальнейшего совместного времяпровождения. На следующий день он обнаружил, что у него из карманов верхней одежды пропали десять тысяч рублей.

После этого, 9 декабря, он обратился в полицию с заявлением о краже денег. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Стражи порядка начали искать девушку, однако выяснилось, что фигурантом является ранее неоднократно судимый местный житель.

Мужчина, переодевшийся в девушку и обворовавший нового знакомого, признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее юноша залез в комнату друга через окно и похитил 25 тысяч рублей.