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Юноша залез в комнату друга через окно и похитил 25 тысяч рублей

В Челябинской области юноша залез в комнату друга через окно ради кражи денег

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Pixabay

В Челябинской области 20-летний молодой человек залез в комнату друга через окно ради кражи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Кусе. 18-летний местный житель обратился в полицию и заявил о краже денег из комнаты в коммунальной квартире.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый друг потерпевшего.

Юноша пояснил, что пришел к потерпевшему в темное время суток, однако дверь никто не открыл. Россиянин понял, что дома никого нет, и забрался в комнату через окно, а затем похитил 25 тысяч рублей из паспорта молодого человека.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о краже. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее четверо москвичей забрались в институт и взломали сейф ради «спортивного интереса».

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