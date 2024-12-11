В Энгельсе мужчина насиловал родных дочь и внучку

Жителя Энгельса обвиняют в развращении дочери и внучки. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

О произошедшем правоохранители узнали после того, как в текущем году женщина обратилась к ним, обвиняя 65-летнего отца в насилии. По ее словам, в 1993 году, когда ей было шесть лет, отец впервые ее изнасиловал.

Выяснилось, что подобные эпизоды повторялись как минимум пять лет. Следователям удалось найти доказательства соответствующего поведения родителя.

В 2005 году дочь мужчины родила ребенка, и, по ее словам, когда девочке было семь лет, дедушка стал насиловать уже внучку.

После того, как дочь обратилась в полицию, родителя задержали, о некоторых случаях надругательства над родственницами сотрудники СК узнали только во время следственных мероприятий.

На данный момент фигурант разбирательств находится в СИЗО. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери и внучки.

Ранее в Подмосковье отец десять лет растлевал родную дочь.