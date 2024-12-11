В Госдуме рассказали, что православным «не крамольно» отмечать католическое Рождество

В России принято отмечать Рождество Христово 7 января, однако православные христиане, находясь в другой стране, могут пренебречь этим правилом и праздновать его 25 декабря. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я хочу напомнить, что огромное число поместных православных церквей отмечают Рождество 25 декабря. Поэтому крамолы в этом точно нет. Но мы должны помнить, что в нашей традиции отмечать Рождество принято 7 января. Было некоторое время назад популярно заимствовать чужие традиции. Чужое — значит какое-то особенное. Это не так. День Рождества определен по благочестивой традиции. Вряд ли есть письменные доказательства, когда этот день точно был. А с учетом того, что был Юлианский календарь, который чуть-чуть сдвинул все по срокам, то тем более. Поэтому мы празднуем этот день условно, потому что Спаситель вечен. Для нас это символический праздник, он очень важный. Один из двух главнейших праздников для православных христиан», — сказал Милонов.

По его мнению, отмечать Рождество нужно тогда, «когда отмечает твоя церковная семья, то есть церковь».

«Православные люди, которые живут, условно, на Кипре, отмечают его 25 декабря. Мы отмечаем 7 января. И то и другое является хорошим событием. Но точно так же, как иностранцы не готовы отмечать 7 числа, мы не готовы 25-го. Есть дискуссии, но они контрпродуктивны, потому что для спасения души человеческой они никакого значения не имеют. И то и друге правильно», — пояснил Милонов.

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