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В Австралии пропали сотни флаконов с образцами смертельных вирусов

Newsweek: в Австралии пропали сотни флаконов со смертельными вирусами

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Shutterstock

В Австралии из медицинской лаборатории пропали сотни флаконов со смертельными вирусами. Об этом пишет Newsweek.

Всего было уничтожено или изъято из безопасного хранилища 325 флаконов, в том числе 223 флакона с возбудителем лиссавируса, который обладает почти 100%-ной смертностью и до сих пор не лечится. Тем не менее, люди этим вирусом почти не заражаются. Также пропали 100 флаконов вируса Хендра, который передается от  лошадей к  человеку и вызывает летальный исход в 57% случаев, а также два флакона хантавируса, который возникает у  крыс и летален в 38% случаев.

О пропаже образцов объявил министр здравоохранения Квинсленда Тим Николс. По его словам, это произошло в 2021 году в результате серьезного нарушения протоколов биологической безопасности, но обнаружили ее только в августе 2023-го.

Однако министр подчеркнул, что, скорее всего, образцов не было украдено. Наиболее вероятной причиной потери была названа чрезвычайная ситуация — поломка морозильной камеры, в которой они хранились.

До этого ученые обнаружили мутацию, делающую птичий грипп опасным для человека.

Ранее российские ученые изучили гигантские арктические вирусы.

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