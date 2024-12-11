Пьяная жительница Прикамья угнала автомобиль экс-сожителя, пока он спал внутри

Суд вынес приговор жительнице Прикамья, которая угнала у бывшего сожителя машину с ним в салоне. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Очере. По версии следствия, 36-летняя женщина распивала алкоголь в квартире экс-возлюбленного. Позже она решила поехать домой, но для этого воспользоваться машиной мужчины.

Женщина не обратила внимания на то, что сам владелец спит в автомобиле, и поехала в сторону поселка Павловского. Спустя некоторое время ее остановили правоохранители.

«По внешним признакам полицейские установили, что автоледи находится в состоянии алкогольного опьянения. Измерения паров этанола в выдыхаемом ею воздухе показали 1,21 мг/л», – сообщается в публикации.

В это время хозяин средства передвижения проснулся и заявил, что не разрешал бывшей возлюбленной брать его машину.

Выяснилось, что задержанная уже ездила за рулем в нетрезвом виде в текущем году, ей запретили управлять транспортными средствами на два года.

Суд ограничил фигурантке разбирательств свободу на год и два месяца. Права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, она лишилась на четыре года.

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