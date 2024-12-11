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Россиянин вбил гвозди в грудь и голову молодого соперника из-за ревности

В Екатеринбурге мужчина вбил гвозди в грудь и голову соперника из-за ревности

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В Екатеринбурге 52-летний мужчина вбил гвозди в грудь и голову своего 28-летнего соперника из-за ревности. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых и помощника главы СУ СК РФ по области Максима Чалкова.

По информации агентства, находившийся в нетрезвом состоянии местный житель на почве ссоры стал стрелять в своего более молодого знакомого из пневматического строительного пистолета. Он вбил гвозди в грудь и голову мужчины с целью физического устранения, полагает следствие. Пострадавший чудом выжил, его поместили в отделение реанимации.

По одной из версий, мужчина совершил преступление на почве ревности, сообщил Горелых. При этом избранница местного жителя в момент нападения со строительным пистолетом в квартире отсутствовала.

Ранее россиянин обстрелял из травматики нового сожителя бывшей возлюбленной.

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