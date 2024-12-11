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«Скорая не успеет»: врач предупредил о страшной опасности аромаингаляторов

Отоларинголог Зайцев: аромаингаляторы приводят к отеку глотки и галлюцинациям

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tawanroong/Shutterstock/FOTODOM

Аромаингаляторы крайне опасны для здоровья, особенно для детей и подростков, которые используют их не по назначению. Вдыхание ароматических масел может привести к отеку глотки и удушью, поэтому необходимо запретить такие устройства, заявил 360.ru лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев.

Вещества, содержащиеся в аромаингаляторах, при вдыхании могут вызвать галлюцинации и изменить сознание человека.

«Это может вызывать отек слизистой оболочки полости носа, отек носоглотки, отек задней стенки, глотки, отек гортаноглотки, что может приводить к асфиксии, то есть удушью», — объяснил врач.

Четвертая степень асфиксии немедленно перекрывает дыхательную трубку, и человек даже не успевает понять серьезность своего состояния. Скорая помощь не успеет помочь в такой ситуации. Особенно опасны аромаингаляторы для нижних дыхательных путей, при воздействии на которые происходит окклюзия, человек задыхается, может появиться отек Квинке.

По этим причинам следует наложить вето на смеси и ароматические масла, которые могут обладать токсическим действием на дыхательные пути, подчеркнул Зайцев. Он также призвал родителей проверять карманы и сумки детей на предмет потребления таких ингаляторов и объяснять им вред вдыхания аромамасел.

Напомним, Роспотребнадзор уже принял меры для остановки продажи аромаингаляторов для носа. Специалисты провели мониторинг и выяснили, что продавцы подобной продукции часто ссылаются на результаты исследований, которые не проводились. Многие товары при этом не имеют никаких документов. При этом российские школьники стали массово пользоваться аромаингаляторами в качестве альтернативы электронным сигаретам.

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