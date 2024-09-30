В Москве загорелся жилой комплекс «Селигер Сити»

Пожар вспыхнул в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«На Ильменском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок», — сказано в сообщении.

В результате пожара движение по Ильменскому проезду между домами 14к8 и 14к3 было перекрыто, сообщает дептранс. Открытое горение удалось ликвидировать к 3:54 по московскому времени. В департаменте призвали водителей выбирать пути. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших на данный момент уточняется.

По данным Mash, в одной из квартир произошел взрыв газовых баллонов, осколки которых были обнаружены под окнами. Baza пишет, что очевидцы стали свидетелями восьми взрывов.

Ранее в Подмосковье загорелся торговый центр.