Стеклянный стакан лопнул во рту у ребенка в петербургском ресторане

В Центральном районе Петербурга трехлетний мальчик едва не подавился осколками стекла в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в премиальном ресторане морепродуктов La Maree на Суворовском проспекте. Семья с трехлетним ребенком обедала, пока родители наслаждались морскими деликатесами, их маленький сын разгрыз стеклянный стакан.

Ребенок не успел проглотить осколки. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Татарстане дошкольник разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице. Двухлетний ребенок болел простудой и находился дома с бабушкой. Когда пожилая женщина отвлеклась, ее внук разгрыз прибор и проглотил несколько шариков металла. О своих «приключениях» дошкольник рассказал матери, когда вечером пришла с работы. Шарики вышли самостоятельно, что подтвердила повторная диагностика.

Ранее в Уфе двухлетний ребенок попал в больницу, проглотив 17 магнитных шариков.