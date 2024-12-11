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Синоптик пообещал москвичам 40-сантиметровые сугробы в выходные

Синоптик Тишковец: 40-сантиметровые сугробы появятся в Подмосковье в воскресенье

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в выходные в Московской области вырастут 40-сантиметровые сугробы.

«Зимняя сказка: 40-сантиметровые сугробы вырастут в Подмосковье в выходные», — поделился Тишковец, добавив, что погода будет идеальной для занятий зимними видами спорта.

По его словам, в четверг в столичном регионе ожидается --1…--6°C, в ночь на пятницу столбик термометра опустится до --6…--11°C, днем будет уже не выше --4…--9°C.

Отмечается, что в Москве к выходным сугробы вырастут до 30 см, что почти в два раза выше климатической нормы. 40-сантиметровые сугробы появятся в Клину, где сейчас отмечается самый большой в Подмосковье снежный покров в 29 см.

До этого Тишковец сообщал, что в ночь на 14 декабря температура в Москве опустится до --10°C.

По словам синоптика, уже 11 декабря через Центральную Россию начнет «прорываться» холодный атмосферный фронт.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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