В Москву и область к концу недели придут январские морозы

Январские морозы придут в Москву и область в конце текущей недели. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, уже 11 декабря через Центральную Россию начнет «прорываться» холодный атмосферный фронт. Ожидается, что с течением времени он достигнет даже самых южных регионов страны.

«До конца рабочей недели в сопровождении скоротечных зарядов снега по ночам в Москве будет от -3°C до -8°C, днем — не выше -2°C», — отметил специалист.

При этом он предупредил, что в ночь на 14 декабря температура воздуха в российской столице опустится до -10°C. На территории Московской области столбики термометров будут показывать от -10°C до -15°C, такие значения соответствуют климатической норме января.

Однако, по словам метеоролога, похолодание в столичном регионе не продлится долго. Тишковец пояснил, что 15 декабря в Москве и области прогнозируются снегопады и повышение температуры воздуха. Ночью соответствующий показатель составит от -5°C до -10°C, а днем — от -1°C до -6°C. На следующей неделе столбики термометров будут показывать около 0°C, добавил синоптик.

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