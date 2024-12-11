В Крыму во время родов младенец получил переломы, родители винят врачей

Пара из Симферополя обвиняет врачей в том, что во время родов их младенцу нанесли серьезные травмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Супруги тщательно готовились к рождению второго ребенка в их семье и своевременно обращались к врачам, так как первенца женщине было рожать тяжело. На одном из приемов пациентке сказали, что будут делать кесарево сечение.

Позже врачи решили, что женщина будет рожать без хирургического вмешательства. Однако во время родов, как рассказал супруг, находившийся рядом, врачи замешкались.

«Чуть позднее они взяли полотенца и локтями начали выдавливать малыша, что запрещено правилами. В итоге малыш родился без сознания», – сообщается в публикации.

При этом ребенок весил 4,8 килограмма, несмотря на то, что решение о родах без операции специалисты приняли потому, что вес плода не превышал 3,7 килограмма.

После появления на свет, у младенца диагностировали переломы двух ребер, повреждения костей и мозга. На данный момент он находится в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Родители рассказали, что, по словам врачей, плод застрял в плечах, поэтому воздух некоторое время к нему не поступал, и «сослались на невезение».

Юристы пары готовят документы, чтобы подать в суд.

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