Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму во время родов младенец получил переломы, родители винят врачей

Shot: в Крыму младенец пострадал при родах из-за запрещенного метода врачей

close
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Пара из Симферополя обвиняет врачей в том, что во время родов их младенцу нанесли серьезные травмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Супруги тщательно готовились к рождению второго ребенка в их семье и своевременно обращались к врачам, так как первенца женщине было рожать тяжело. На одном из приемов пациентке сказали, что будут делать кесарево сечение.

Позже врачи решили, что женщина будет рожать без хирургического вмешательства. Однако во время родов, как рассказал супруг, находившийся рядом, врачи замешкались.

«Чуть позднее они взяли полотенца и локтями начали выдавливать малыша, что запрещено правилами. В итоге малыш родился без сознания», – сообщается в публикации.

При этом ребенок весил 4,8 килограмма, несмотря на то, что решение о родах без операции специалисты приняли потому, что вес плода не превышал 3,7 килограмма.

После появления на свет, у младенца диагностировали переломы двух ребер, повреждения костей и мозга. На данный момент он находится в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Родители рассказали, что, по словам врачей, плод застрял в плечах, поэтому воздух некоторое время к нему не поступал, и «сослались на невезение».

Юристы пары готовят документы, чтобы подать в суд.

Ранее россиянку осудили на два года за то, что она выбросила младенца в выгребную яму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами