Россиянин просил передать другу в СИЗО холодильник и телевизор и сам стал фигурантом дела

В Краснодарском крае местному жителю Анастасу Тильгерову вынесли обвинительный приговор по делу о взятке, которую тот пытался дать заместителю начальника СИЗО. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года подсудимый передал 500 долларов США заместителю начальника СИЗО №1 г. Краснодар. За эти деньги он просил оборудовать камеру, в которой содержался его приятель, холодильником, телевизором, антенной, вентилятором, креплением для телевизора и сетевым фильтром. Сотрудник СИЗО сообщил о поступившем ему предложении, и взяткодателя задержали с поличным.

«В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил ранее судимого краснодарца к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые ему надлежит в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Также подсудимого обязали выплатить штраф в двадцатикратном размере взятки, что составило более 970 тысяч рублей.

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