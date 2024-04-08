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Челябинка попыталась передать сыну в колонию наркотики в сушеных финиках

В Челябинске женщина пыталась передать сыну в колонию наркотики в финиках

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ГУФСИН России по Челябинской области

В Челябинске 57-летняя женщина пыталась передать сыну в колонию наркотики в сушеных финиках. Об этом сообщает ГУФСИН России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ИК-2. Сотрудники колонии во время досмотра передачи для одного из заключенных обнаружили в сушеных финиках, которые принесла его мать, запрещенное вещество. Экспертиза показала, что это был метадон общей массой 0,14 грамма.

Отмечается, заключенный, которому предназначалась передача, отбывает наказание за распространение наркотиков. При этом ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Мать мужчины задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Она утверждает, что не знала о запрещенном содержимом передачи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, россиянке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее россиянин собирался переправить наркотики в колонию с помощью арбалета и попался полиции.

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