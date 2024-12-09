Россиянин обстрелял из травматики нового сожителя бывшей возлюбленной

В Липецке перед судом предстанет местный житель, который из ревности шесть раз выстрелил в нового возлюбленного своей бывшей жены. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в июне, 27-летний обвиняемый решил выяснить отношения с новым возлюбленным своей бывшей жены. Мужчина захватил с собой травматический пистолет и не менее шести раз выстрелил в соперника.

Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и обратился в правоохранительные органы. В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Краснодаре двое мужчин избили нового знакомого из мобильного приложения и ограбили его из-за ревности. Злоумышленники во время застолья украли у нового знакомого золотую цепочку, духи, кроссовки и портативный аккумулятор на общую сумму в 30 тысяч рублей. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых, ими оказались 35-ти и 39-тилетний россияне.

Ранее россиянин похитил бывшую сожительницу, чтобы прочесть переписку в ее телефоне.