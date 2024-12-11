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Чирлидерша потеряла сознание во время выступления и сломала шею

LADBible: чирлидерша в США потеряла сознание, делая сальто назад, и сломала шею

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Shutterstock

В США чирлидерша потеряла сознание во время выступления и сломала шею, неудачно упав на землю, пишет LADBible.

Кори Мартенс из Кентукки сломала шею во время неудачного сальто назад на выступлении в перерыве футбольного матча между командами университетов. Причиной падения стало то, что американка потеряла сознание, выполняя кульбит.

«Изначально я не планировала участвовать. Но так как многие ребята отсутствовали, мне пришлось», — рассказала она.

После вызова скорой помощи чирлидершу срочно доставили в больницу, где ей сделали компьютерную томографию и рентген для определения состояния травм. Врачи подтвердили, что у нее перелом пятого шейного позвонка без смещения, что, по их словам, не создает угрозы для нервов.

Ей назначили ношение шейного корсета в течение двух с половиной недель, но доктора уверили, что опасности для ее здоровья нет. Кори добавила, что с каждой неделей ее состояние улучшается и она надеется вернуться к обычной жизни до травмы.

Ранее американка осталась парализованной после занятия йогой.

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