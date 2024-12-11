Житель Ленобласти надругался над двумя маленькими девочками и получил срок 22 года

Жителю Ленобласти вынесли приговор по делу о домогательствах в отношении девочек. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, эпизодов было несколько. Так, в период с декабря 2012 по январь 2013 года он изнасиловал ребенка, которому на тот момент было шесть лет.

В 2023 году в период с февраля по май он приставал к шестилетней девочке. Оба преступления мужчина совершил, находясь у себя в жилье.

После того, как правоохранители узнали о произошедшем, петербуржца задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Подсудимый в ходе судебного разбирательства свою причастность к совершенным преступлениям отрицал», — сообщается в публикации.

Мужчину признали виновным и приговорили к 22 годам лишения свободы, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме.

Помимо этого, осужденный выплатит компенсацию морального вреда пострадавшим на общую сумму в миллион рублей.

Ранее пьяный мужчина похвастался другу соблазнением его жены и был им изнасилован.