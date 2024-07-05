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Россиянин избил полковника юстиции и росгвардейцев в здании следственного управления

Житель Люберец избил росгвардейцев и следователя, находясь у него на приеме

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мужчина подрался со следователем и росгвардейцами в здании управления Следственного комитета по Московской области. Об этом сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, 43-летний житель Люберец Станислав Николаев пришел на прием к руководителю отдела дежурных следователей Максиму Щеглову утром 2 июля. Между мужчинами произошел конфликт и Николаев, находясь в кабинете полковника юстиции, спровоцировал драку.

Агрессивного посетителя поспешили обезвредить двое сотрудников Росгвардии, но нападавший оказал активное сопротивление и ранил силовиков. Однако в итоге самые серьезные травмы медики зафиксировали именно у Николаева. У мужчины диагностированы множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы.

Злоумышленника задержали, в его отношении уже возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее житель Тульской области напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.

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