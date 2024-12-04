Россияне переключились на курсы по психологии с IT впервые за два года

Россияне в 2024 году стали втрое чаще покупать онлайн-курсы по психологии, чем по IT. Это произошло впервые за последние два года, рассказали «Газете.Ru» эксперты финансового маркетплейса Сравни.

Доля от общего числа заинтересованных курсами по психологии россиян составила 56% во втором полугодии 2024 года, что превышает интерес к курсам по QA-тестированию в три раза (18%). QA-тестирование — процесс проверки качества программного обеспечения, эта подкатегория занимает в программировании и IT первое место по итогам второго полугодия.

14% пользователей выбрали курсы по публичным выступлениям, а 11% — коучинг — в категории саморазвития. 34% пользователей отдали предпочтение курсам по продвижению на маркетплейсах в категории продаж.

Средняя стоимость курса по психологии во втором полугодии 2024 года составила 34 214 рублей, программы по продвижению на маркетплейсах в среднем стоили 45 047 рублей, а QA-тестирование — 86 782 рубля.

24% пользователей покупали курсы стоимостью от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. 23% приобрели программы по цене 50-100 тыс. рублей, 22% — свыше 100 тыс. рублей, 16% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а 13% — до 10 тыс. рублей.

«В мире, ориентированном на технологии и межличностные отношения, психологические знания становятся важным инструментом не только для личного роста, но и для успешной профессиональной деятельности. В условиях быстро меняющегося мира, где эмоциональный интеллект и навыки коммуникации играют ключевую роль, обучение психологии помогает лучше понять клиентов, коллег и партнеров», — отметила продакт маркетинг менеджер Сравни Дарья Скилкова.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал предпенсионерам записаться на курсы повышения квалификации.