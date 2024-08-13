Психолог перечислила ритуалы, которые помогут ребенку заснуть

Проведение ритуалов перед сном помогает ребенку расслабиться и подготовиться к ночному отдыху. Об этом в беседе с РИАМО сообщила педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова.

«Ритуалами могут стать ежедневные успокаивающие занятия. Так, чтение доброй сказки помогает успокоить ум ребенка, купание в теплой ванне способствует расслаблению мышц и общего состояния ребенка, спокойные разговоры создают атмосферу уюта и безопасности», — отметила Кузовкова.

Она также посоветовала за два часа до отбоя не использовать гаджеты и не смотреть телевизор. Синий свет от экранов, по ее словам, подавляет выработку мелатонина — гормона, ответственного за регулирование сна.

В 2024 году ученые из Хельсинкского университета в Финляндии в составе научного коллектива обнаружили, что большая доля фруктов и овощей в рационе коррелирует с нормальной (от семи до девяти часов) продолжительностью ночного отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ранее родителям дали советы, как наладить сон младенца.