Родителям посоветовали зимой поить детей морсом и травяным чаем

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова в интервью РИАМО рассказала, как помочь детям сохранить водный баланс зимой.

«Зимой детям меньше хочется пить, но при этом необходимо продолжать соблюдать питьевой режим. Купите ребенку красивую бутылку для воды, введите в рацион домашние морсы, травяные чаи и компоты», — посоветовала Назарова.

Специалист подчеркнула, что настроение и продуктивность напрямую связаны с правильным питанием. По ее словам, родителям следует внимательно следить за количеством сладкого в рационе ребенка, поскольку зимой чаще возникает желание съесть пирожное с горячим какао.

До этого Назарова говорила, что детям необходима регулярная физическая активность. Стоит поощрять походы ребенка на каток с друзьями, игры на свежем воздухе. Двух часов в день, проведенных на улице, достаточно для поддержания необходимого тонуса, отметила она.

Также она рекомендует делать перерывы на физическую активность во время выполнения домашних заданий. Каждые 30 минут можно устраивать танцевальную паузу или выполнять простые упражнения.

Ранее родителям объяснили, как помочь школьнику справиться с высокими нагрузками.