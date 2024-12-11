Родителям рассказали, сколько времени ребенку нужно проводить на улице зимой

Двух часов в день, проведенных на улице, ребенку достаточно для поддержания необходимого тонуса. Об этом в беседе с РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова.

«Для выработки гормонов радости и удовольствия необходимо движение. Поощряйте у ребенка походы на каток с друзьями, игры на свежем воздухе, посещение спортивных секций», — сказала Назарова.

Также она посоветовала делать перерывы на физическую активность во время выполнения домашних заданий. Каждые 30 минут можно устраивать танцевальную паузу или выполнять простые упражнения, отметила специалист.

Кандидат педагогических наук и профессиональный конфликтолог, директор Московского института развития непрерывного образования (МИРНО) Наталия Сченснович в свою очередь посоветовала составить детям график, чтобы равномерно распределять нагрузки в течение дня, нормализовать их питание и регулярно организовывать прогулки. Кроме того, стоит ограничивать использование гаджетов и не забывать про спорт.

Ранее психолог объяснила, как справиться с эмоциями из-за плохих оценок у ребенка.