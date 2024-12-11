Нарколог оценил идею продавать алкоголь с пометкой на «Госуслугах»

Любой запрет продажи алкоголя или других психоактивных веществ среди молодежи порождает «черный рынок», заявил «Газете.Ru» психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Свинцова продавать алкоголь совершеннолетним с пометкой на «Госуслугах» о прохождении врача-нарколога.

«Любой запрет, особенно тот, что касается молодежи, порождает черный рынок. Это уже проходили не раз, в том числе, и в советское время с сухим законом и так далее. Надо вести пропаганду, в первую очередь, среди молодежи о вреде алкоголя, других психоактивных веществ. Поверьте, алкоголь не самое страшное в данном случае психоактивное вещество. Никотин тот же самый, почему к нему QR-код не привязать? И [касательно] энергетических напитков, которые продаются на любом углу, вейпов, курительных смесей, за которые взялись. Тогда надо ко всему этому отнести, а не только к алкоголю. Я за снижение дозы потребления, но любые ограничения — это всегда обратные последствия», — сказал он.

Каторгин пока не понимает, как технически реализовать эту инициативу. По его словам, пока она выглядит «странной». При этом специалист усомнился в том, что наркологи в поликлиниках будут вести пропаганду о вреде алкоголя.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщил, что депутат Свинцов объяснил свою идею о введении отметок тем, что последние четыре года в России наблюдается стремительный рост употребления спиртного.

Согласно его предложению, молодых людей в возрасте от 18 лет нужно будет направлять в медучреждение к наркологу. Там врач проведет обследование и профилактическую беседу, а после этого внесет данные в «Госуслуги». В личном профиле должна будет появиться отметка, с помощью которой можно будет купить алкоголь.

По мнению депутата, такая мера решит сразу две проблемы: снизит количество пьющих россиян, а молодежь будет в достаточной мере проинформирована о вреде спиртных напитков.

Ранее в одном из российских регионов приняли закон о продаже алкоголя только два часа в день.