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Россиянам объяснили, в чем преимущество продажи алкоголя через «Госуслуги»

Депутат Свинцов: продажа алкоголя по QR-коду сохранит здоровье молодежи

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Александр Кряжев/РИА Новости

Если в России введут закон о продаже алкоголя строго по QR-коду, то это благоприятно отразится на здоровье жителей. При этом сама процедура не будет сложной, заверил предложивший ввести такое правило депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с 360.ru.

Предполагается, что с введением новой нормы россияне, достигшие 18 лет, должны будут посетить нарколога и услышать от врача о последствиях потребления алкоголя. После этого в их аккаунте на портале госуслуг будет появляться QR-код, пользуясь которым человек сможет купить спиртной напиток.

«Врач фиксирует, что ребенок понял, ребенок осознал, понимает все возможные последствия. Дальше это все вносится в единую систему, и данная отметка появляется на портале «Госуслуг». Вот и все, это абсолютно несложная процедура», — пояснил Свинцов.

Если кто-то откажется от посещения врача, то заставлять его не будут, однако покупать алкоголь он уже не сможет даже по достижении совершеннолетия.

По мнению депутата, это важно, так как дети не осознают опасность алкоголя, поэтому им нужно рассказывать об этом подробно и со статистическими данными. Это позволит сократить количество пьющей молодежи, считает он.

Более детально порядок реализации инициативы проработает Минздрав, заключил парламентарий.

Напомним, Свинцов также подчеркивал, что последние четыре года в стране наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду. Он уверен, что его идея решит сразу две проблемы в стране: сократит число пьющих в регионах и даст нужный объем информации о влиянии алкоголя на организм.

Ранее в одном из российских регионов ограничили продажу алкоголя в кафе.

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