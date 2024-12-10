В российском регионе ограничат продажу алкоголя в кафе

С 1 марта 2025 года в Ярославской области вводится запрет на продажу алкоголя в общественных заведениях ночью, за исключением ресторанов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 8:00.

Он также добавил, что продажа алкоголя в жилых домах будет разрешена только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров, без учета сезонных зон.

«Изменения в законодательстве направлены на сокращение числа мест в многоквартирных домах, где можно приобрести алкоголь», — пояснил Евраев.

Кроме этого, продажа пива и слабоалкогольных напитков в магазинах и торговых точках, расположенных в жилых домах, будет также запрещена.

Губернатор выразил надежду, что данные меры помогут уменьшить потребление алкоголя, противодействовать его незаконному обороту и повысить ответственность розничных продавцов.

В конце ноября в Вологодской области депутаты Законодательного собрания области приняли закон об ограничении времени, в которое можно продавать в регионе алкоголь.

В Госдуму 29 ноября был внесен законопроект о возможности продавать алкоголь исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет.

Ранее сообщалось, что в российском регионе планируют запретить продажу детского шампанского.