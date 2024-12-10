Психолог объяснила, как справиться с эмоциями из-за плохих оценок у ребенка

Родителям, которые столкнулись с сильными эмоциями из-за того, что ребенок получил плохую оценку, важно разобраться в своих убеждениях. Об этом kp.ru рассказала психолог Анна Быкова.

По ее словам, сталкиваться с жалостью, чувством вины, стыда или злости по этой причине нормально, если через некоторое время эти эмоции стихают. В противном случае стоит попробовать подогнать жизненные реалии под свои убеждения.

Например, вы уверены, что хорошие оценки получают дети хороших родителей. Или хорошие оценки — залог хорошей жизни в будущем. Ребенка всячески мотивируете, нанимаете репетиторов и пр. Если же оценки все равно не радуют, есть смысл свернуть на второй путь — подогнать свои убеждения под жизненные реалии», — говорится в сообщении.

В этом случае Быкова советует осознать, что дети не перестают быть хорошими, даже если получают плохие оценки, и могут стать счастливыми в будущем благодаря своим сильным сторонам.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова до этого говорила, что дети могут потерять интерес к учебе, если их регулярно наказывать за плохие оценки в школе и хвалить за хорошие. По ее словам, лучше сосредоточить внимание на поддержке и мотивации учащихся.

Ранее сообщалось, что в российские школы хотят вернуть систему оценок за поведение.