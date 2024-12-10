Юноша жестоко избил отчима возлюбленной в Петербурге

В Петербурге 53-летний мужчина попал в больницу после жестокого избиения, под подозрением возлюбленный падчерицы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел 8 декабря в квартире дома на Комендантском проспекте, когда 17-летний юноша пришел в гости к своей избраннице и ее отцу. У молодого человека внезапно возникла ссора с мужчиной на почве личной неприязни. В ходе конфликта несовершеннолетний избил хозяина дома руками, а затем скрылся.

В результате мужчину госпитализировали. Его состояние оценили как тяжелое, более подробной информации о состоянии петербуржца не поступало. Информацию об избиении передали в полицию.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого юношу. В его отношении возбуждено уголовное дело по 1 ст. 111 УК РФ.

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