Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юноша жестоко избил отчима возлюбленной в Петербурге

В Петербурге юношу заподозрили в жестоком избиении отчима возлюбленной

close
Pexels

В Петербурге 53-летний мужчина попал в больницу после жестокого избиения, под подозрением возлюбленный падчерицы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел 8 декабря в квартире дома на Комендантском проспекте, когда 17-летний юноша пришел в гости к своей избраннице и ее отцу. У молодого человека внезапно возникла ссора с мужчиной на почве личной неприязни. В ходе конфликта несовершеннолетний избил хозяина дома руками, а затем скрылся.

В результате мужчину госпитализировали. Его состояние оценили как тяжелое, более подробной информации о состоянии петербуржца не поступало. Информацию об избиении передали в полицию.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого юношу. В его отношении возбуждено уголовное дело по 1 ст. 111 УК РФ.

Ранее подростки избили 13-летнюю школьницу в центре Нижнего Тагила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами