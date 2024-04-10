В Петербурге водителя задержали за хранение детского порно

В Петербурге водителя хлебокомбината задержали по обвинению в домогательствах к детям и хранению порнографических роликов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает «78.ru».

52-летний житель Петербурга подозревается в хранении детского порно, в ходе обыска в квартире мужчины обнаружили видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Обвиняемый не стал отрицать своей вины и дал признательные показания.

По данным следствия, в 2013 году мужчина домогался шестилетнего мальчика в городе Мурино. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге неизвестный совращал ребенка в сети. Семилетняя девочка познакомилась с мужчиной в популярной игре Roblox, в ходе общения злоумышленник присылал ребенку интимные фото и предлагал ей вступить в сексуальную связь.

Ранее судимого россиянина обвинили в совращении мальчиков, которых он заманивал домой.