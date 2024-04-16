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В Москве 47-летний мужчина и его жена заставляли девочку отправлять им откровенные снимки

В Москве задержали супругов, которые заставляли ребенка отправлять интимные фото

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В Москве супругов подозревают в том, что они выманивали у ребенка откровенные фото. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 12-летняя девочка познакомилась с 16-летним молодым человеком, они начали переписываться. При этом мать ребенка знала о новом знакомом и иногда смотрела сообщения. Помимо этого, студент техникума общался со школьницей и ее родительницей по голосовой связи, но никогда не показывал видео под предлогом того, что стесняется прыщей.

Вскоре выяснилось, что за профилем подростка скрывается 47-летний мужчина.

«И только позже я узнала, что он заставлял дочь делать разные фотографии в обнаженном виде», – поделилась мать школьницы.

Девочка хотела прекратить переписку, но мужчина стал угрожать ей распространением снимков среди ее друзей. Помимо этого, россиянин разместил данные матери на специализированных сайтах, после чего ей стали звонить мужчины и предлагать интим.

Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что его 43-летняя супруга была в курсе происходящего и иногда общалась с девочкой от лица 12-летней сестры нового знакомого.

Ранее в Петербурге водителя задержали за хранение детского порно.

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