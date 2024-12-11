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В ЕС заявили, что опасаются новой волны беженцев

Каллас: в Европе опасаются нового потока беженцев из Сирии

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Umit Bektas/Reuters

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в Европе опасаются эскалации насилия и нового потока беженцев из Сирии. Об этом сообщает газета Politico.

«Всех беспокоит то, чтобы не повторилась гражданская война, чтобы не было насилия против меньшинств и не было новых потоков беженцев, уже других беженцев», — поделилась Каллас.

Она добавила, что некоторые сирийские беженцы возвращаются из соседних стран и «это говорит о том, что у них есть надежда».

Каллас уточнила, что ЕС не может построить демократию за сирийцев, они должны сделать это сами, но Европа может им помочь.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что властям и жителям Сирии придется самостоятельно справляться с текущей ситуацией в республике.

Он отметил, что в настоящее время в мире наблюдается множество кризисов. В том числе речь идет о непростой обстановке в Сирии, где эскалация конфликта произошла всего несколько дней назад.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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