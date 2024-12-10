В Пензенской области сын истязал пожилых родителей

В Лунинском районе Пензенской области местного жителя подозревают в систематических истязаниях своих престарелых родителей. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

По данным правоохранителей, 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Известно, что агрессор уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что в Тверской области незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней пенсионерки, избила ее и ограбила ради выпивки. Пострадавшая не смогла обратиться за помощью в связи с тем, что у нее не было телефона. На следующий день ее навестил внук, который обратился за помощью в правоохранительные органы.

Ранее мать из ЯНАО два года истязала дочь.