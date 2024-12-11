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Боец ЧВК «Вагнер» задушил девушку зарядкой из-за рассказа об «украинских кураторах»

Боец ЧВК «Вагнер» из Тольятти задушил любимую после слов об украинских кураторах

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Depositphotos

Бойца ЧВК «Вагнер» осудили за убийство возлюбленной после того, как она употребила наркотики и начала бредить. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, 30-летний мужчина в день инцидента проводил время с любимой, которая приняла запрещенные вещества.

«После этого девушка начала рассказывать мужчине о том, как «украинские кураторы» попытались завербовать ее племянника-шестиклассника и планировали устроить 20 взрывов в Тольятти», – сообщается в публикации.

Находясь под действием запрещенных веществ, девушка попросила возлюбленного прочитать псалом. Между парой произошел конфликт, переросший в драку. В результате боец задушил партнершу зарядкой от телефона.

Позже мужчина сам обратился в ФСБ и заявил, что возлюбленная пыталась его завербовать и он ее убил. Сотрудники ФСБ предположили, что вагнеровец мог заминировать тело пострадавшей, поэтому на месте, помимо правоохранителей, были взрывотехники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По его словам, в момент убийства он был «не совсем адекватен», но после экспертизы выяснилось, что он не находился в состоянии наркотического опьянения. Слова его партнерши о вербовке «были бредом».

Суд приговорил бойца к восьми годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.

Известно, что пара употребляла алкоголь и наркотики. Мужчина участвовал в военных действиях в Сирии, Мали, на Украине.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» избил от скуки сожительницу и забил трубой пожилого соседа.

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