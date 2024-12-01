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В Петербурге сиделка обнаружила в квартире пенсионерку с серьезными ожогами от кипятка

В Петербурге пенсионерка попала в больницу с серьезными ожогами от кипятка

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Depositphotos

Пенсионерку из Петербурга нашли с многочисленными ожогами в ее квартире. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Колпино, на Пролетарской улице. По данным источника, россиянку обнаружила приехавшая к ней сиделка, которая вызвала медиков.

Специалисты диагностировали ожоги кипятком на туловище и ногах, пациентку направили в больницу. Врачи около недели оказывали ей всю необходимую помощь, но спасти пенсионерку не удалось.

Как именно россиянка получила травмы, неизвестно. На данный момент в ситуации разбираются следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Не исключается, что ожоги появились после того, как она приняла ванну или готовила еду. Присматривавшая за пенсионеркой женщина прояснить ситуацию не смогла.

До этого в Петербурге четырехлетняя девочка попала в больницу с ожогами второй и третьей степени. Как рассказали родители, ребенок случайно вылил на себя кувшин с кипятком.

Ранее в Ленобласти школьник получил ожоги от петарды, попавшей ему за воротник.

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