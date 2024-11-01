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Число выдворенных из РФ нелегалов в 2024 году выросло вдвое

Число выдворенных из России нелегальных мигрантов в 2024 году выросло вдвое

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Алексей Майшев/РИА Новости

Число выдворенных из РФ по решениям судов нелегальных мигрантов в 2024 году выросло в два раза на фоне прошлогодних показателей. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, достичь таких успехов удалось в результате активизации мер, принятых в 2024 году.

«За девять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы РФ более 60 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал он.

По данным Аристова, за девять месяцев 2023 года количество выдворенных иностранцев было порядка 30 тысяч человек.

В конце июня глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин пожаловался на мигрантов, которые получают российское гражданство, но не встают на воинский учет. Он рассказал, что более 30 тысяч таких уклонистов «мы отловили, поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч направлены в зону специальной военной операции».

Ранее СК РФ рассказали, как нужно принимать мигрантов на работу.

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