«От ожирения до акне»: диетолог объяснила важность здоровых перекусов детей

Сегодняшнее большинство детей и подростков имеют массу вредных пищевых привычек. В том числе они часто перекусывают высокоуглеводными продуктами, а клетчатку, белок и полезные жиры их организм не добирает. Это чревато развитием различных заболеваний ЖКТ, лишним весом, акне, сахарным диабетом и массой других последствий, предупредила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач рассказала, что у нее лечится большое количество подростков с 14 до 18 лет с заболеваниями по части гастроэнтерологии, полипами и камнями в желчном пузыре, инсулинорезистентностью. Объединяет их всех одно – неправильные пищевые привычки.

«Они все едят нерегулярно, у них полностью отсутствует режим питания. Это черта современных детей – Z-поколения – к сожалению. Они тратят слишком много времени, не на то, на те же смартфоны, и забывают поесть», — пояснила врач.

Часто подростки употребляют рафинированную пищу, фастфуд, не давая организму клетчатки. В итоге у многих нарушается стул, в раннем возрасте они вынуждены пить слабительные препараты, отметила Дианова. Она призвала родителей сделать все, чтобы приучить детей к полезным перекусам. Нужно найти лучший вариант для конкретного ребенка, предлагая разные продукты. С психологической точки зрения это важно, так как дети должны знать, что у них есть выбор.

Среди вариантов перекуса, которые не так вредны, диетолог назвала фрукты, сухофрукты, орехи, фруктовые и овощные чипсы, арахисовую пасту, урбеч. Если дети будут перекусывать продуктами с клетчаткой и белково-жировым содержанием, то смогут избежать лишнего веса, проблем с кожей и массы серьезных недугов, заключила врач.

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