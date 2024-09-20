Врач рассказала, как собрать правильный школьный перекус

Собирая ребенку перекус в школу, стоит избегать лишнего сахара и фастфуда, чтобы не допустить скачков уровня глюкозы, вызывающих усталость и утомление. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Вместо этого можно предложить ребенку здоровые альтернативы. Например, яблоки, груши или виноград — они и вкусные, и полезные за счет высокого содержания клетчатки и витаминов», — рассказала Сайфулина.

Она добавила, что не лишним будет добавление к перекусу сухофруктов, орехов и молочных продуктов вроде йогурта. Эти лакомства, по ее словам, богаты полезными микроэлементами, насыщающими организм энергией.

До этого Сайфулина говорила, что в период роста и развития детский организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов.

Врач посоветовала включить в рацион ребенка кисломолочные продукты, орехи, зеленые овощи и зелень, которые богаты кальцием. Этот микроэлемент необходим для правильного развития скелета, пояснила специалист.

Ранее родителям рассказали, как защитить ребенка от простуды осенью.