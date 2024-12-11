Врач рассказала, кому нельзя принимать горячий душ

Людям, которые пережили инсульт, инфаркт и черепно-мозговую травму, нельзя принимать горячий душ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, он также противопоказан пациентам с высоким давлением.

«Высокая температура воды усугубит общее состояние и приведет к отрицательным последствиям. Она может вызвать дальнейшее повышение артериального давления, нагрузку на мозг, потерю сознания», — пояснила Романенко.

Помимо этого, горячий душ не стоит принимать при высокой температуре тела во время болезни, потому что он ухудшит состояние. К относительным противопоказаниям врач также отнесла кожные, аллергические заболевания, экземы и псориаз. Она добавила, что ежедневные процедуры с горячим душем могут ухудшить состояние кожи и волос.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова в беседе с «Газетой.Ru» отмечала, что зимой люди часто стараются согреться горячим душем, особенно когда на улице мороз и холод. Однако частое использование горячей воды зимой может привести к сухости, раздражению и даже воспалениям, предупредила она.

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