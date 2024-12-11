Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому нельзя принимать горячий душ

Врач Романенко: после инфаркта нельзя принимать горячий душ

close
Depositphotos

Людям, которые пережили инсульт, инфаркт и черепно-мозговую травму, нельзя принимать горячий душ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, он также противопоказан пациентам с высоким давлением.

«Высокая температура воды усугубит общее состояние и приведет к отрицательным последствиям. Она может вызвать дальнейшее повышение артериального давления, нагрузку на мозг, потерю сознания», — пояснила Романенко.

Помимо этого, горячий душ не стоит принимать при высокой температуре тела во время болезни, потому что он ухудшит состояние. К относительным противопоказаниям врач также отнесла кожные, аллергические заболевания, экземы и псориаз. Она добавила, что ежедневные процедуры с горячим душем могут ухудшить состояние кожи и волос.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова в беседе с «Газетой.Ru» отмечала, что зимой люди часто стараются согреться горячим душем, особенно когда на улице мороз и холод. Однако частое использование горячей воды зимой может привести к сухости, раздражению и даже воспалениям, предупредила она.

Ранее невролог рассказал, как бороться с бессонницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами