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Невролог рассказал, как бороться с бессонницей

Невролог Мартынов посоветовал убрать гаджеты за час до сна и принять теплый душ

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от использования гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию. Об этом рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, для поддержания здоровья нужно соблюдать так называемую гигиену сна. Специалист призвал придерживаться распорядка дня и приучить себя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные.

Невролог объяснил, что когда человек спит, то головной мозг очищается от «метаболических отходов». Он сравнил процесс с уборкой, которая помогает во время бодрствования остаться сконцентрированными и креативными после хорошего сна.

Если не наладить здоровый сон, то это чревато последствиями, предупредил специалист. Так, хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и ослаблению иммунитета, отметил Мартынов.

Ранее ученые назвали способ борьбы с бессонницей и депрессией для молодых мам.

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