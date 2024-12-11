Горячий душ зимой оказался опасен для кожи

Зимой люди часто стараются согреться горячим душем, особенно когда на улице мороз и холод. Однако частое использование горячей воды зимой может привести к сухости, раздражению и даже воспалениям, предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова. О том, почему так происходит, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Кожа — это наш естественный барьер, который защищает организм от внешних воздействий. Под воздействием горячей воды этот барьер нарушается: кожа теряет влагу, становится более сухой и уязвимой. Вода высокой температуры разрушает защитную липидную пленку, которая удерживает влагу внутри клеток кожи. Когда эта пленка повреждена, она теряет свои естественные увлажняющие свойства», — рассказала дерматолог.

При этом зимой, когда воздух в помещении уже и так очень сухой из-за отопления, такие изменения могут усугубить ситуацию. Результат — раздражения, шелушение, зуд, а у людей с кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз, горячая вода может спровоцировать обострение.

«Как уже упоминалось, горячая вода разрушает защитный барьер кожи, что приводит к обезвоживанию — кожа теряет влагу и становится более склонной к сухости и трещинам. А у людей с чувствительной кожей или заболеваниями, такими как розацеа, псориаз или дерматит, горячая вода может вызывать воспаления (это связано с расширением сосудов и повышением активности иммунных клеток). Кроме того, избыточное воздействие горячей воды может привести к преждевременному старению, образованию морщин и потере упругости», — предупредила врач.

Поэтому принимать слишком горячий душ, особенно в холодное время года, крайне не рекомендуется. Если необходимо согреться, душ — это хорошее средство, но только при нормальной температуре воды.

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