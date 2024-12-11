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В Госдуме не поддержали идею создания семейного телеканала для молодых россиян

Депутат Милонов выступил против идеи создания семейного телеканала

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Shutterstock

В России предложили создать семейный телеканал, который будет просвещать молодых россиян и прививать им традиционные ценности. Однако смотреть этот канал молодежь не будет, так как интернет давно затмил собой телевидение. Так в беседе с Общественной Службой Новостей идею прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Телеканал — это здорово, но сегодня фокус смещается все более в сторону интернета», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, молодых людей, которым только предстоит вступить в брак, такой канал не заинтересует. Телевизор люди активно смотрели 40 лет назад, так как других массмедиа у россиян просто не было, пояснил Милонов. С таким же успехом можно создать газету или радиоволну для молодых россиян, привел он пример, призвав оставаться реалистами и коммуницировать с молодежью в современных реалиях.

Напомним, с идеей создания телеканала выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, направив соответствующее предложение в Минцифры. По ее мнению, такой шаг сможет удовлетворить существующий запрос общества и станет инструментов воспитания детей и подростков.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею заставить школьников изучать ПДД.

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