Россиянин проник в московский торговый центр ради кражи платежного терминала

В Москве 32-летний россиянин проник в торговый центр ради кражи платежного терминала из пункта выдачи товаров. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в торговом центре, расположенном на проспекте Буденного. Злоумышленник с помощью молотка разбил стеклянную дверь запасного выхода и павильона пункта выдачи заказов. Он планировал похитить платежный терминал, однако преступника заметил охранник, который позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, им оказался уроженец Удмуртии. Мужчина пояснил, что собирался сбыть украденное. Ущерб от его действий оценили в 25 тысяч рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее юноша залез в комнату друга через окно и похитил 25 тысяч рублей.