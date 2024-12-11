Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин проник в московский торговый центр ради кражи платежного терминала

В Москве мужчина проник в ТЦ ради кражи платежного терминала

В Москве 32-летний россиянин проник в торговый центр ради кражи платежного терминала из пункта выдачи товаров. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в торговом центре, расположенном на проспекте Буденного. Злоумышленник с помощью молотка разбил стеклянную дверь запасного выхода и павильона пункта выдачи заказов. Он планировал похитить платежный терминал, однако преступника заметил охранник, который позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, им оказался уроженец Удмуртии. Мужчина пояснил, что собирался сбыть украденное. Ущерб от его действий оценили в 25 тысяч рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее юноша залез в комнату друга через окно и похитил 25 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами