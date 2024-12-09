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В Прикамье женщина пыталась сжечь дом возлюбленного из ревности

Пермячка подожгла дом возлюбленного из ревности и попала на скамью подсудимых

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Depositphotos

Жительница Перми подожгла дом возлюбленного, приревновав его к знакомой. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в августе, когда 46-летняя женщина гостила у своего возлюбленного в поселке Юго-Камский. В один из дней пару навестила общая знакомая, которая принесла с собой спиртное. Во время застолья хозяин дома стал флиртовать с приятельницей на глазах у партнерши, они поссорились, и оскорбленная женщина решила отомстить.

Она обнаружила в доме растворитель, облила им стену и бросила зажженную спичку. Возгорание смог потушить собственными силами владелец постройки. Поджигательницу обвинили в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, в ближайшее время ее дело будет рассмотрено в суде.

Ранее россиянин угнал у друга автомобиль из-за ревности к бывшей жене.

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