Правительство готово поддержать введение спецсчетов для иноагентов

Правительство готово поддержать законопроект, согласно которому иностранные агенты будут обязаны создавать специальные рублевые счета в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина, подготовленный министерством юстиции.

В ноябре Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Авторами документа стали 429 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Согласно проекту, иностранный агент должен будет открыть специальный счет для перечисления туда вознаграждения за интеллектуальную собственность. Люди со статусом иноагента смогут распоряжаться деньгами только после его отмены. При этом по решению суда эти средства смогут зачислять в бюджет страны.

Как рассказал изданию член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, на одного человека может быть открыт только один спецсчет.

«Иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории нашей страны уже после снятия статуса лиц, находящихся под иностранным влиянием», — уточнил он.

По словам парламентария, им будет запрещено выводить полученные денежные средства за границу.

Он также заявил, что депутаты готовят ко второму чтению дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других доходов.

Ранее были названы звезды, которые больше всего пострадают из-за спецсчетов для иноагентов.