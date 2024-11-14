Названы звезды, которые больше всего пострадают из-за спецсчетов для иноагентов

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал звезд, которые больше всего пострадают в случает создания рублевых спецсчетов для иноагентов. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Из тех, кто давно пытается снять статус иноагента, сразу вспоминаются Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Земфира (признана в РФ иностранным агентом). Они сразу почувствовали удар по карману. Монетизация в России давала им хороший заработок», — объяснил он желание этих артистов оспорить статус иноагента.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам гонораров за их интеллектуальную деятельность. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, под законопроект подпадают деньги от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов иноагентов.

По его словам, в случае принятия законопроекта, иноагенты смогут распоряжаться деньгами со спецсчета только после отмены своего статуса.

Ранее стало известно, что иноагентам могут запретить выводить деньги со спецсчетов за границу.