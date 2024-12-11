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Полиция Германии провела обыски в офисах компании Adidas

Bloomberg: в Германии прошли обыски в офисах Adidas по делу о налогах

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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Германии полиция провела обыски в нескольких офисах Adidas в рамках расследования дела о налогах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

Как пишет агентство, обыски связаны с расследованием, которое ведется с октября 2019 года и «касается таможенных и налоговых правил в отношении товаров, импортируемых в Германию».

По данным представителя Adidas, компания несколько лет сотрудничает с таможенной службой в рамках расследования и не ожидает, что понесет финансовые последствия после сегодняшних следственных действий.

В конце октября сообщалось, что Adidas заключил мировое соглашение с рэпером Канье Уэстом по прекращению всех судебных разбирательств. Спортивный бренд и артист вели несколько судебных разбирательств в течение последних двух лет. Причиной стали антисемитские комментарии рэпера.

19 июля компания Adidas принесла извинения за рекламу кроссовок с палестинской моделью Беллой Хадид. Бренд выпустил обувь в честь Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В тот год в Германии произошел теракт на фоне израильско-палестинского конфликта.

Ранее сообщалось, что скандал с Канье Уэстом привел Adidas к первому за 30 лет убытку.

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