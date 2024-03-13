Скандал с Канье Уэстом привел Adidas к первому за 30 лет убытку

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в €14 млн по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует ежегодная финотчетность компании.

Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с американским рэпером Ye (Канье Уэстом) и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.

Как следует из финотчета Adidas, прекращение сотрудничества с Ye и его антисемитскими высказываниями привели к потере порядка €500 млн потенциальной выручки. На складах компании скопились нераспроданные кроссовки Yeezy на $1,3 млрд из-за рухнувшего на них спроса после скандала.

Убыток от продолжающейся деятельности Adidas составил €58 млн. Тем не менее, компании удалось значительно улучшить ситуацию к концу года — первоначальный прогноз операционного убытка в €700 млн сократился до прибыли в €268 млн.

«Адидас рассчитывает распродать остатки Yeezy по себестоимости в этом году и вернуться к прибыльности. По итогам 2024 года планируется получить операционную прибыль в €500 млн», — указывается в отчете.

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