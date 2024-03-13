Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скандал с Канье Уэстом привел Adidas к первому за 30 лет убытку

Убытки Adidas из-за скандала с Канье Уэстом превысили €500 млн

close
100%
Shutterstock

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в €14 млн по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует ежегодная финотчетность компании.

Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с американским рэпером Ye (Канье Уэстом) и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.

Как следует из финотчета Adidas, прекращение сотрудничества с Ye и его антисемитскими высказываниями привели к потере порядка €500 млн потенциальной выручки. На складах компании скопились нераспроданные кроссовки Yeezy на $1,3 млрд из-за рухнувшего на них спроса после скандала.

Убыток от продолжающейся деятельности Adidas составил €58 млн. Тем не менее, компании удалось значительно улучшить ситуацию к концу года — первоначальный прогноз операционного убытка в €700 млн сократился до прибыли в €268 млн.

«Адидас рассчитывает распродать остатки Yeezy по себестоимости в этом году и вернуться к прибыльности. По итогам 2024 года планируется получить операционную прибыль в €500 млн», — указывается в отчете.

До этого в России зафиксировали рекордный рост прибыли компаний в 2023 году

Ранее финский энергоконцерн подал иск к РФ из-за национализации

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами