Врач рассказал, чем аромаингаляторы опасны для здоровья

Аромаингаляторы, которые обрели популярность у детей, могут представлять опасность для их здоровья, потому что в них вместо ароматизаторов и эфирных масел могут содержаться неизвестные компоненты. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, опасность повышается, если человек не знает состав товара, потому что продавец не указал его.

«Конечно, все проявляется индивидуально, но вероятность аллергии есть у всех людей, и она может проявиться в любой момент, что приведет к астме», — сказал Лишин.

Врач также отметил, что некоторые вещества могут остаться в легких и вызвать слипание альвеол. Кроме того, это грозит нарушением кислородного обмена, заключил он.

6 декабря сообщалось, что Wildberries проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, и по итогам этой проверки в компании допускают возможность их исключения из ассортимента. Данный продукт не классифицируется как лекарственное средство, и на странице товара отсутствует сертификат соответствия или любой другой документ, подтверждающий его состав и безопасность.

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